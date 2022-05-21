BAĞCILAR'DA KADINI DÖVENE ENGEL OLMAK İSTEDİLER BAŞLARINA GELMEYEN KALMADI - Haberler

? BAĞCILAR'da sevgilisine sokak ortasında şiddet uygulayan kişiye esnaf müdahale etmeye çalıştı. Kadını bırakıp esnafla kavga eden saldırgan daha sonra yanına aldığı silahla tekrar olay yerine giderek rastgele ateş etti. Bir esnaf ayağından yaralandı, kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı. Şiddet gören kadın da kavgayı ayırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

Olay geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı. Erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu defa kadını bırakan saldırgan kendisine engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü. Çıkan arbedeye başka esnaf da katılınca kavga büyüdü.

SALDIRGANA PATATES FIRLATTI

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti. Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. Bu sırada marketin önünde duran bir kişi de elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Murat Çakar tutuklandı. Kız arkadaşı ise Murat Çakar'dan değil de şiddete engel olmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel