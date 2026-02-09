Haberler

Bağcılar'da binanın 10'uncu katında kablolarda asılı kalan kedi kurtarıldı

Güncelleme:
Bağcılar'da düşen bir kedi, 10 katlı binanın dış cephesindeki kablolara asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediye ulaşarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağcılar'da, 10 katlı binanın dış cephesindeki kablolara asılı kalan kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mahmutbey Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın çatısından düşen kedi, bina cephesinde bulunan kablolara asılı kaldı. 10'uncu kattaki kablolardan sarkan kediyi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, merdiven yardımıyla kediye ulaştı. Kedi, bulunduğu yerden kurtarılarak yere bırakıldı.

Kurtarma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
