Bağcılar'da İşçi Servis Midibüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.