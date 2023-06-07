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Bağcılar'da İşçi Servis Midibüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

Bağcılar'da İşçi Servis Midibüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

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Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Mehmet A'nın kullandığı 34 LKR 416 plakalı işçi servis midibüsü, Halkalı Caddesi İkitelli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Caddede yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan midibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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