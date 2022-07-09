Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı (1) Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki medikal malzeme satılan iki katlı iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyerek çatıyı saran alevler nedeniyle yoğun duman oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı (1) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.