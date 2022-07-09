Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı (1) - Haberler

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Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı (1)

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki medikal malzeme satılan iki katlı iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek çatıyı saran alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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