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BAĞCILAR'DA İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Güncel Haberler

BAĞCILAR'da bir işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

BAĞCILAR'da bir işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Tütün satan bir iş yerinin kepengine önce tehdit içerikli mesaj yazılan kağıt asıldı. Bir kaç saat sonra ise iş yeri kurşunlandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sabah saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İş yeri sahibinin, polise verdiği ifadede herhangi biriyle husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Polis kaçan saldırganları arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Güncel Haberler

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