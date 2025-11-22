Haberler

Bağcılar'da İş Yerinde Yangın: 70 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Bağcılar'da İş Yerinde Yangın: 70 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
Güncelleme:
Bağcılar'da 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde çıkan yangında, 70 yaşındaki bir adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında binada küçük çaplı patlamalar da meydana geldi.

Bağcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dükkanda kalan 70 yaşındaki Z.A. ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Kompresör tamiri yapılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın da alevler kısa sürede iş yerini sardı ve üst katlara yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde yaşayan Z.A.'yı (70) içerde yaralı halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından dükkandan çıkarılan Z.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı anlarda binada küçük çaplı patlamalar meydana geldiği için polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
