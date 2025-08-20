Bağcılar'da İş Yeri Tartışmasında Kadın Bıçaklandı

Bağcılar'da bir kadın, aynı iş yerinde çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli E.Y. vatandaşlar tarafından darbedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da bir kadın, aynı iş yerinde çalıştığı şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan E.Y. ile Z.S. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Y tarafından bıçaklanan Z.S ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli E.Y, saldırı sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri araya girerek şüpheliyi gözaltına aldı. E.Y, önce hastaneye, sonra da polis merkezine götürüldü.

Bu arada, şüphelinin vatandaşlarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
