Bağcılar'da İnşaat Yangını: 3 Katlı Bina Zarar Gördü

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Bağcılar'da inşaat halindeki bir binanın izolasyon malzemelerinin yanması sonucu çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bağcılar'da, inşaattaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla başlayan ve yandaki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle 1571. Sokak'ta inşaat halindeki binanın yanındaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binanın dış cephesi ile çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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