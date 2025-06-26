Bağcılar'da İnşaat Alanındaki Yangın 3 Katlı Bidaya Sıçradı

Bağcılar'da İnşaat Alanındaki Yangın 3 Katlı Bidaya Sıçradı
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Bağcılar'da bir inşaat alanında çıkan yangın, hızla yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, şans eseri yaralanan olmadı.

Şahan İLHAN / İSTANBUL, - BAĞCILAR'da inşaat alanındaki izolasyon malzemeleri arasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek sokaktaki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sebebiyle binada hasar oluştu.

Yangın saat 18.30 sıralarında Yenimahalle 1571 sokakta bulunan inşaat alanı içerisindeki izolasyon malzemelerinin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaat alanının yanındaki 3 katlı binaya da sıçradı. İnşaat işçileri yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, 3 katlı binada hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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