Bağcılar'da imam okla yaralayan şahıs yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da imam D.K'yı okla yaralayan şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "M.G. isimli şüpheli şahsın 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'daki Necaattin Cami'de dün öğlen saatlerinde imam D.K. atılan okla yaralandı. Olayı araştıran polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu M.G'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

M.G'nin olaydan önce camide, şortlu olduğu belirtilen bir kişiyi camiden çıkarmasını istediği imama hakarette bulunduğu, bunun üzerine vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı öğrenildi. Bir süre sonra sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelen şüphelinin, cami çıkışında imam D.K'yı yaraladığı belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı açıklamada, M.G. isimli şüpheli şahsın 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.