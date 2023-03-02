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Bağcılar'da iki müteahhidin kavgasında silahla ateş edildi: 3 yaralı

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Bağcılar'da iki müteahhidin kavgasında silahla ateş edildi: 3 yaralı

BAĞCILAR'da, iş nedeniyle sokak ortasında tartışan iki müteahhitten biri silahla ateş etti.

BAĞCILAR'da, iş nedeniyle sokak ortasında tartışan iki müteahhitten biri silahla ateş etti. Meslektaşı ile iki kişiyi yaralayan müteahhit gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir bina sahibi, tadilat için iki ayrı müteahhit ile görüştü. Anlaştığı düşük fiyat veren müteahhit de binada çalışmalara başladı. Diğer müteahhit ise rakip gördüğü meslektaşının işe başladığını duyunca binanın bulunduğu sokağa geldi. Müteahhit, önceden tanıdığı meslektaşını sokağa çağırdı. İkili arasında sokakta tartışma çıktı. Müteahhit, yanında getirdiği tabanca ile meslektaşına ateş etmeye başladı. Kurşunlar meslektaşı ile orada bulunan iki kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edilirken, saldırgan müteahhit gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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