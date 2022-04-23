Bağcılar'da çocuklar için 23 Nisan'a özel şenlik alanı kuruldu

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "çocuk şenliği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Meydanı'nda kurulan şenlik alanında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Öncelikle çocukların sonra da gençlerin belediye başkanı olacağını belirten Özdemir, yapımı devam eden e-spor merkezi ve kütüphane ile bugüne dek gerçekleştirilen çalışmaların taçlandırılacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından 23 Nisan'a yönelik okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Şenlikte, bazı ilkokul öğrencileri halk oyunları sergiledi bazıları da koro eşliğinde türküler söyledi. Etkinlikte, Karagöz-Hacivat, kukla ve jonglör gösterileri de yapıldı.

Alandaki oyun gruplarının yanı sıra maskot ve palyaçolarla birlikte eğlenerek 23 Nisan'ın tadını çıkaran çocuklara Belediye Başkanı Özdemir de eşlik etti.

"Çocuk Şenliği", yarın 18.00'e kadar devam edecek.