Bağcılar'da İETT otobüsünün altında kalan kişi yaralandı

Bağcılar'da koşarak İETT otobüsüne yetişmek isteyen yolcunun aracın altında kalarak yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Göztepe Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, ara sokaktan Maslak Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı sırada bir yolcu koşarak otobüsün önünden yan tarafına geçti.

Şoföre seslenen yolcu, binmek için otobüsün yanında beklerken, manevra yapmaya devam eden aracın altında kalıp yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.