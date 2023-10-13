Bağcılar'da İETT otobüsüne zarar veren şüpheliye ev hapsi kararı

Bağcılar'da aracıyla önünü kestiği İETT otobüsüne zarar verip sürücüsünü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bağcılar'da aracıyla önünü kestiği İETT otobüsüne zarar verip sürücüsünü tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde 11 Ekim'de seyir halindeki İETT şoförünün, bir araç sürücüsü tarafından tehdit ve hakarete uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobil sürücüsünün, seyir halindeki İETT şoförü H.A'ya tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, daha sonra otobüsün önünü araçla keserek durdurduğunu belirledi.

Daha sonra otomobilden inen zanlının, elindeki bıçakla otobüsün camlarına zarar verdiği, sağ ön ve arka lastiğine bıçak sapladığı tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada otobüse zarar verdiği anlaşılan şüpheli S.A. ile otomobili kullanan A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüphelilerden A.A, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı S.A. hakkında ise çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.