Bağcılar'da İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı

BAĞCILAR'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi. Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.

"10-15 KİŞİ ADAM OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDI"