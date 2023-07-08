Bağcılar'da Hurdacı Önünde Silahlı Çatışma

Bağcılar'da bir hurdacının önünde çıkan silahlı çatışmada polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay esnasında kalan bir esnaf, kurşunun kendisine gelebileceğini belirtti. Kaçan 3 şüpheli için ise yakalama çalışmaları başlatıldı.