Bağcılar'da Hurdacı Önünde Silahlı Çatışma
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Bağcılar'da bir hurdacının önünde çıkan silahlı çatışmada polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay esnasında kalan bir esnaf, kurşunun kendisine gelebileceğini belirtti. Kaçan 3 şüpheli için ise yakalama çalışmaları başlatıldı.
BAĞCILAR'daki bir hurdacı önünde silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis ekipleri çatışmaya giren bir kişiyi gözaltına aldı. Çatışmanın ortasında kala esnaf Mahsun Elalmış, "30 santimetre ileri gitse o kurşun bana gelebilirdi" dedi. Kaçan 3 şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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