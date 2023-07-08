Bağcılar'da Hurdacı Önünde Silahlı Çatışma: 1 Gözaltı

Bağcılar'da bir hurdacının önünde çıkan silahlı çatışmada polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay esnasında kalan bir esnaf, kurşunun kendisine isabet etme ihtimalinden bahsederek şükranlarını dile getirdi. Kaçan 3 şüpheli için ise yakalama çalışmaları başlatıldı.

BAĞCILAR'daki bir hurdacı önünde silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis ekipleri çatışmaya giren bir kişiyi gözaltına aldı. Çatışmanın ortasında kala esnaf Mahsun Elalmış, '30 santimetre ileri gitse o kurşun bana gelebilirdi" dedi. Kaçan 3 şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Olay dün sabah saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir hurdacının önünde meydana geldi. Hurdacıda çalıştığı öğrenilen 3 kişi ile onların yanına gelen motosikletli bir kişi arasında iddiaya göre uyuşturucu satışı anlaşmazlığından kaynaklı tartışma çıktı. Taraflar kısa süre sonra silahlarını çekerek çatışmaya başladı. Şüphelilerin bir birbirlerine ateş edip kaçışmasının ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Silahlı çatışmayı devam ettirmek için olay yerinde bekleyen şüpheliler polisi görünce kaçtı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri bir kişiyi silahıyla beraber yakaladı. Çatışmaya karışan 3 kişi de kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BURASI KALABALIK BİR CADDE, GÜNDE BİN KİŞİ GEÇİYOR"

Çatışmanın ortasında kalan esnaf Mahsun Elalmış da o anları anlattı. Hurdacının olduğu bölgede işyeri bulunan Elalmış, 'Dün sabah saat 8 civarında ben buradaydım. 3 kişi hurdacıdan çıkıyor bir kişi de motosikletle buraya geliyor. Kendi aralarında hasımlık mı var uyuşturucu muhabbeti mi var bilmiyorum tartışıp sonra bir birbirlerine ateş ederek çatışıyorlar. Ben o sırada arabanın içindeydim, Allah muhafaza. Bir mermi arabaya geliyor. 30 santim ileri gitse o kurşun bana gelebilirdi. Burası kalabalık bir cadde, günde bin kişi geçiyor. Herhangi bir insana da denk gelebilirdi, yaralanma ve ölüm de olabilirdi. Türk polisine teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde geldiler bir kişiyi suçüstü yakaladılar. Korkmadan direkt şahsın üzerine gidiyor. Dün gece de zabıta ekipleri geldi burayı süresiz bir şekilde kapattılar ruhsat olmadığından dolayı. Yine çalışmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin birbirleriyle çatıştıkları anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde park halindeki iki aracın arasında toplanan 4 kişi kısa süre sonra silahlarını çıkarıp çatışmaya başlıyor. Daha sonradan olay yerine gelen bir polis silahlı bir kişiyi

yakalayarak gözaltına alıyor.