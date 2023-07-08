Bağcılar'da Hurdacı Önünde Silahlı Çatışma: 1 Gözaltı

Bağcılar'da bir hurdacının önünde uyuşturucu satışı anlaşmazlığından kaynaklı çıkan çatışmada polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kaçan 3 şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

BAĞCILAR'daki bir hurdacı önünde silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis ekipleri çatışmaya giren bir kişiyi gözaltına aldı. Çatışmanın ortasında kala esnaf Mahsun Elalmış, "30 santimetre ileri gitse o kurşun bana gelebilirdi" dedi. Kaçan 3 şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.