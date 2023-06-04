Bağcılar'da Hırsızlık Olayına Patatesli Müdahale

Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin ekranını söken hırsızlara balkondan patates fırlatan bir vatandaşın müdahalesiyle karşılaşıldı. Hırsızlar, olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin ekranını söken hırsızları fark eden bir vatandaş balkondaki patatesleri fırlatmaya başladı. Fırlatılan patatesleri ve yerdeki taşları balkona geri atan hırsızlar, hayalet ekranı tamamen sökerek olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Olay, 2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen yüzleri maskeli 4 hırsız, park halindeki otomobilin camını kırdı. Hırsızlardan biri otomobil içindeki hayalet ekran parçalarını sökmeye başladı. Diğerleri de sökülen parçaları geldikleri otomobile taşıdı. Sesleri duyan bir sokak sakini balkona çıktığında hırsızlık olayını fark etti. Cep telefonuyla kayda başlayıp hırsızlara seslenen vatandaş, daha sonra balkonda bulunan patatesleri hırsızlara doğru fırlatmaya başladı.

Fırlatılan patateslere aldırış etmeyen hırsızlar otomobildeki parçaları sökmeye devam etti. Hırsızlardan bazıları da atılan patatesleri ve yerdeki taşları balkondaki vatandaşa attı. Hayalet ekranı tamamen söken hırsızlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Hazar İ.'ye ait olan otomobilin 10 gün önce satın alındığı öğrenildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.