Bağcılar'da Hırsızlar Patates Yağmuruna Tutuldu

Bağcılar'da park halindeki bir otomobilin ekranını söken hırsızlar, balkondaki bir vatandaşın fırlattığı patateslerle karşılaştı. Hırsızlar, patateslere aldırış etmeden olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin ekranını söken hırsızları fark eden bir vatandaş balkondaki patatesleri fırlatmaya başladı. Fırlatılan patatesleri ve yerdeki taşları balkona geri atan hırsızlar hayalet ekranı tamamen sökerek olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Olay 2 Haziran Cuma Günü saat 03.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen yüzleri maskeli 4 hırsız park halindeki başka bir otomobilin camını kırdı. Hırsızlardan biri otomobil içindeki hayalet ekran parçalarını sökmeye başladı. Diğerleri de sökülen parçaları geldikleri otomobile taşıdı. Sesleri duyan sokak sakini Reşat Sevinçtekin balkona çıktığında hırsızları farketti. Cep telefonuyla kayda başlayıp hırsızlara seslenen Reşat Sevinçtekin daha sonra balkonda bulunan patatesleri hırsızlara doğru fırlatmaya başladı.

OTOMOBİL 10 GÜN ÖNCE SATIN ALINDI

"BEN PATATES ATIYORUM O TAŞ ATIYOR"