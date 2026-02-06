Haberler

Bağcılar'da hemşire kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da hemşire Sibel Kavılı'yı silahla öldüren Cumali Varan, 'kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olayın kaza olduğunu savundu.

Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın hakkında mahkeme karar verdi. Varan'a indirim uygulamaksızın 'Kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan SEGBİS ile katılırken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN OLDU'

Duruşmada savunma yapan sanık Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keske böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken böyle bir olay yaşandı" dedi. Müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Son sözü sorulan sanık Varan, "Bana inanmanızı istiyorum. Olay kazara oldu üzgünüm, pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, indirim uygulamaksızın sanığı 'kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş

Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş