Bağcılar'da Hastanede İhmalkarlık İddiası: Palyatif Hastanın Bedeninde 19 Yara Oluştu

Bağcılar'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaklaşık 5 ay tedavi gören palyatif hastası Mehmet Öğretmiş'in (58) bedeninde 19 bası yarası oluştu. Öğretmiş'in yaralarının ihmalkarlıktan oluştuğunu öne süren yakınları Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Mehmet Öğretmiş'in oğlu İzzet Öğretmiş, "Hasta haklarına da gittik. 'Bizim hastanemiz böyle, beğenmiyorsanız başka hastaneye götürebilirsiniz' gibi bir açıklama yaptılar. Götürmek istediğimizde de sevki uygun değil diye kağıt verdiler. Babamı 5 ay boyunca ölüme terk etmişler' dedi. Hastane ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yaklaşık 1 sene önce beyin kanaması geçiren 58 yaşındaki Mehmet Öğretmiş ameliyat oldu. Ameliyattan sonra 'pıhtı atması' yaşayan Öğretmiş, bakıma ihtiyacı olduğu için Esenyurt Devlet Hastanesi DH Palyatif Servisi'nde tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Öğretmiş yoğun bakım ihtiyacından dolayı Bağcılar'da özel hastaneye sevk edildi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay boyunca özel hastanede tedavi gören Öğretmiş'in bedeninin çeşitli yerlerinde, 'yanlış ve eksik pozisyon verme' nedeniyle toplam 19 adet bası yarası oluştu. Durumu fark eden hasta yakınları, hastane yönetimiyle görüştü. Hastane yönetiminden olumlu sonuç alamayan Öğretmiş'in yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Mehmet Öğretmiş'in yakınları, yasal olarak yaraların oluştuğu hastanenin üstlenmesi gereken VAC tedavisinin, hastane tarafından yapılmasını bekliyor.

'5 AY BOYUNCA 19 ADET YATAK YARASI OLUŞTU'

Babasının tedavi süreciyle ilgili konuşan İzzet Öğretmiş, "Babam Mehmet öğretmiş, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ihtiyacı oldu, bu yoğun bakım ihtiyacından dolayı Bağcılar'da özel bir hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Bu hastanede babam beş ay boyunca yattı. Bu yatış sırasında biz iki günde bir görüşe gidiyorduk, fakat sürekli üstü örtülüydü ve bize kesinlikle üstünü açmamamız gerektiğini söylediler. Bizim bu yaralardan kesinlikle haberimiz yoktu. Daha sonra topuğunda bir yara gördük ve bu yaradan dolayı doktorla görüştük. Bu yaraların neden oluştuğunu, pozisyon kaç saat arayla verdiklerini vs. sorduk. Böyle bir defter tutmadıklarını, orada çalışan bir hemşire dedi, 'Saat 10.00'da verdik, bir de saat 2.00'de verdik' diye. 4 saatte 1 pozisyon verilmiş ama biz daha uzun süre pozisyon verilmediğini öğrendik, çünkü babamın bu beş ay boyunca 19 adet yatak yaraları oluştu. Şöyle bir tane sırtında 25 santim iki santim derinliğinde dördüncü evrenin de üstünde tanımlanamaz evre, sağ sol kalça, ayaklar toplamda 19 adet bası yarası. Bu yaralarla ilgili biz yara bakım ekibi ile görüştük, vakum tedavisi yapılması gerektiğini öğrendik. Fakat bu vakum tedavisinin bu yaraları oluşturan yoğun bakımın üstlenmesi gerektiğini, hastanenin üstlenmesi gerektiğini öğrendik" dedi

'BAŞHEKİM YARDIMCISI GÜLEREK YARALARIN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Konuyla ilgili hastane yönetimiyle görüştüklerini belirten Öğretmiş, "Hasta haklarına da gittik. 'Bizim hastanemiz böyle, beğenmiyorsanız başka hastaneye götürebilirsiniz' gibi bir açıklama yaptılar. Götürmek istediğimizde de sevki uygun değil diye kağıt verdiler. Kesinlikle o hastaneden çıkamayacağımızı söylediler. Babamı beş ay boyunca bu hastanede ölüme terk etmişler. Pozisyon verilmiş ama eksik ve yanlış pozisyon verilmiş; mesela sağ tarafa yatırılmış bırakılmış sağ taraf yara olmuş, sol tarafa yatırılmış bırakılmış sol taraf yara olmuş. Bununla ilgili bakım tedavisi istediğimizi de söyledik. Daha önce işte bu yaraları gördükten sonra Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili inceleme başlattı, savunma istemiş hastaneden. Hastanenin yazdığı savunmada, babam 90 kiloydu yoğun bakıma gitmeden önce 45 kiloya düşmüş. Onunla ilgili burada devlet hastanesinin karşıladığı mamalar vardı, bu mamaların verilmediğini, daha ucuz mamalar kullanıldığını öğrendik. Kendileri burada bize reçete yazdılar, bu reçeteyle özel olduğu için biz kendi imkanlarımızla beş ay boyunca bu mamadan alıp takviye olarak verdik ama bu mamanın da verilmediğini düşünüyoruz, kilo kaybı yine devam etti. Bununla ilgili başhekim yardımcısı Ahmet Kayhan Şen, babamın yaralarını gösterdiğimde, dalga geçer şekilde gülerek, bu yaraların normal olduğunu, hastanelerinin çok üst düzey bir hastane olduğunu, zaten kendilerinin Sağlık Bakanlığı'na savunma yaptıklarını, yine istersek şikayette bulunabileceğimizi ama elimize bir şey geçmeyeceğini, gerekli savunmayı yine yaparız dediler. Aynı dalga geçerek, gülerek yaptılar bunu" şeklinde konuştu. Hastane iddialara cevap vermedi.