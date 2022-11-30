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Bağcılar'da hafriyat kamyonunun devrildiği cadde trafiğe kapatıldı

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Bağcılar'da hafriyat kamyonunun devrildiği cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Caddesi, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Caddesi, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde, Sultangazi istikametine giden 34 EFH 340 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki hafriyat yola dağılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı.

Devrilen kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Mahmutbey Bağcılar Güncel Haberler

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