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Bağcılar'da Hafriyat Kamyonu Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Hafriyat Kamyonu Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'nde bir pastaneden çıkan 65 yaşındaki Kenan Çal, yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir pastaneden çıkan Kenan Çal (65), yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonunun çarptığı Çal, aracın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çal'ın cenezesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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