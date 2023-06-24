Bağcılar'da hafif ticari araç İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı

İstanbul Bağcılar'da hafif ticari aracın park halindeki İETT otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 TR 622 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 34 HO 1366 plakalı İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.