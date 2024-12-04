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Bağcılar'da Gözlük Atölyesinde Yangın

Bağcılar'da Gözlük Atölyesinde Yangın
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Bağcılar'da bir gözlük malzemesi atölyesinde çıkan yangın, bitişik iki binanın çatı katlarına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, mutfak tüpünün patlaması mahallede paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bağcılar'da gözlük malzemesi atölyesinde çıkan ve bitişik iki binanın çatı katlarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göztepe Mahallesi 2343 Sokak'taki üç katlı binanın gözlük malzemesi atölyesi olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katının sağ ve sol yanındaki iki binaya da sirayet etti.

Binayı hızlıca terk eden atölye çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılım durdurulurken, çatı katındaki mutfak tüpü patladı. Mahalle sakinlerinin korku yaşamasına neden olan patlama, yangının tekrar büyümesine yol açtı.

Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine ve bitişik iki binanın çatı katlarında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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