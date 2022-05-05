Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZASerdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı.

BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet trafiğin sıkışık olduğu bir anda araçların sağından ilerlerken, yolcu indirmeye çalışan kamyonetin kapısı bir anda açıldı. Motosiklet, önce kapıya daha sonra da park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet savrulurken üzerindeki iki kişi yere düşerek yaralandı. İki yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Motosikleti kullanan kuryenin eline dikiş atıldığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title