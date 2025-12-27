Haberler

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bağcılar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 adreste göçmen kaçakçılığına müdahale edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, 78 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, kamuoyunda "şok evi" olarak adlandırılan ikametlere yönelik Bağcılar'da dün 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramalar sonucu farklı uyruklu 78 yabancı şahsın kurtarılarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

Yabancı uyruklu şahısların barınmalarına imkan sağladığı tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların Başsavcılık koordinesinde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
500

