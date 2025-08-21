Bağcılar'da Gençler İçin Yeni Spor ve Gençlik Projeleri

BAĞCILAR Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahallenin Yıldızları-2'nin kapanışında gençlere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilçemizde 3 tane Gençlik Merkezi inşaatı başlayacak. 22 mahallemizde mahalle sahaları yapmaya başlayacağız. İki mahallemizde de tesisleri olan halı sahalar yapacağız" dedi. Yıldız, Sarıyer Kısırkaya'da deniz kenarındaki 65 dönüm araziye konaklama ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği Gençlik Kampı'nın inşa edileceğini de duyurdu.

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu sene ikincisini düzenledi. Bu kapsamda 23 Haziran tarihinde başlayan Mahallenin Yıldızları-2'den 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlandı. Okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen refakatinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitim verildi. Eğitimin yanında futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları da yapıldı.

MADALYA VE KUPALAR VERİLDİ

Yaklaşık 2 ay süren Mahalle'nin Yıldızları-2, sona erdi. Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış programında futbol, basketbol, voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları da takdim edildi.

3 GENÇLİK MERKEZİ, KISIRKAYA GENÇLİK KAMPI VE MAHALLE SAHALARI

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Gençlerin yanındayız. Onlara yapılacak olan projeleri her zaman destekliyoruz. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanımıza ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilçemizde 3 tane Gençlik Merkezi inşaatı başlayacak. 22 mahallemizde mahalle sahaları yapmaya başlayacağız. İki mahallemizde de tesisleri olan gayet güzel halı sahalar yapacağız. Bunların ihalesi bitmek üzere yakında başlayacağız. Önemsediğim bir konu daha var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla birlikte yürüttüğümüz Sarıyer Kısırkaya bölgesinde deniz kenarında 65 dönüm araziye bakanlığımız gençlik kamp yeri yapıyor. Şaklaşık 300 öğrencimizin aynı anda kamp yapabileceği, konaklayabileceği, sportif faaliyetleri sürdürebileceği alan yapacağız" dedi.