Bağcılar'da Gecekonduda Yangın: Üç Bina Zarar Gördü

Bağcılar'da gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Barbaros Mahallesi 214. sokaktaki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 katlı 2 binaya daha sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda hasar oluştu.