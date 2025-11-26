Bağcılar'da Gecekonduda Yangın: Anne ve 4 Çocuğu Dumandan Etkilendi
Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangında, anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangında, anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 2007 Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında gecekonduda bulunan anne ve 4 çocuğu kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve çocukları, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel