BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI - Haberler

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BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

BAĞCILAR İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi. Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak teki gösterdiler.

BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Minibüs, Güncel, Haberler

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