Bağcılar'da seyir halindeki bir çöp kamyonunun freni boşalınca park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonundan atlayıp yaralanan şoför ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı, şoför araçtan atladı

İSTANBUL - Bağcılar'da seyir halindeki bir çöp kamyonun freni boşalınca park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonundan atlayıp yaralanan şoför ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Yaşar yönetiminde seyir halindeki bir çöp kamyonunun freni boşaldı. O sırada kontrolünü kaybeden şoför yokuş aşağı gelen araçtan atladı. Çöp kamyonu ise park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan atlayıp yaralanan Yaşar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken sokak tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.