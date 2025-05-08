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Bağcılar'da Forma Üretim Fabrikasında Yangın

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Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde forma üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangının binanın 5. katında meydana geldiği öğrenildi.

Bağcılar'da forma üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ve forma üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın 5'nci katında çıktığı öğrenildi.

Bağcılar'da Forma Üretim Fabrikasında Yangın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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