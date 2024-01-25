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Bağcılar'da fast food işletmelerinde kızartma yağları denetlendi

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Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fast food tarzı işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetime katıldı. İş yerlerinde izinler kontrol edilirken, kızartma yağları incelendi.

Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fast food tarzı işletmelerde yemek yaparken birçok kez kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yapıldı.

Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. İş yerlerinde gerekli izinleri kontrol eden ekipler, kızarma yağlarını inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Karaca, İstanbul'un 39 ilçesinde 728 aktif kontrol görevlisi tarafından denetimler yaptıklarını belirterek, geçen yıl yaklaşık 28 bin denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 10 gün içerisinde fast food zincirlerinde ve toplu tüketim yerlerindeki yağlara yönelik denetim gerçekleştireceklerini aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Kızartma yağlarının belli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmeyen yağların yapısı bozulur. Ortaya çıkan kimyasallar da insan sağlığına çok ciddi zararlar verebilir. Bu noktada bizim eşik değerimiz polar maddede 25, sıcaklıkta da 180 derecedir. Herhangi bir işletmede bunun üzerinde bir değer bulduğumuzda, 29 bin 500 lira idari para cezası yazıyoruz. Geçen yıl 68 numune aldık, bunların 22'sinde olumsuzluk çıktı. İdari işlem uygulandı. Biz şunu söylüyoruz vatandaşa, 'En iyi denetçi tüketicinin kendisidir.' Biz denetimlerimizi 7/24 esasına göre yapıyoruz. Özellikle gıda okur yazarlığına dikkat etmeleri lazım. Etiketlere bakmaları lazım. Son kullanma tarihlerine, tüketim tarihlerine, bakanlığımızın izniyle mi üretilmiş bunlara mutlaka bakmaları lazım."

Karaca, evlerde de kızartma yağlarının çok fazla kullanılmaması, atık yağların direkt lavabolara dökülmemesi uyarısında bulundu. Bu durumun çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Karaca, bu yağların atık merkezlerine ulaştırılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Yavuz İstanbul Bağcılar Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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