Bağcılar'da Engelliler Günü etkinliği: Engelli bireylerin saç kesimi yarışması düzenlendi

Bağcılar'da Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin saç kesimi ve tasarımını yapan 25 kuaför yarıştı. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bu program dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın hem kişisel haklarını hem toplumsal haklarını gündeme taşımak istedik" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerin saç kesimini ve tasarımını yapan 25 kuaför dereceye girmek için yarıştı. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte aralarında Dünya, Avrupa, Türkiye ve Balkanlar şampiyonu kuaförler engellilerle bir araya geldi. Kuaförler ve berberler engelliler için saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Kuaförlerin makaslarını konuşturduğu yarışma, renkli görüntülere de sahne oldu. Ödüllü kuaförlerden oluşan jüri üyelerinin verdiği puanlarla dereceye girenler belirlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte Ömer Faruk Yandım birinci olurken Samet Davani ikinci, Ali Kip ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti.

'DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BU HAFTA DOLU DOLU PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK'

Program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Hem yurt içinde farklı şehirlerde hem yurt dışı olmak üzere ödüllü 25 kuaför ve berberimizin güzel bir saç dizaynını görmüş olduk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu hafta dolu dolu programlar gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi bugün gerçekleştirmiş olduğumuz güzel bir etkinlik oldu. 25 engelli bireyimizin saç tasarımlarını arkadaşlarımız yaptı. Bu program dolayısıyla da biz engelli vatandaşlarımızın hem kişisel haklarını hem toplumsal haklarını gündeme taşımak istedik. Böylece engellilerin bundan sonraki süreçte daha rahat bir şekilde ömürlerini sürebilme adına vermiş olduğu mücadelenin fotoğrafını da sergilemek istedik' şeklinde konuştu.

'1200'ÜN ÜZERİNDE KURSİYERİMİZ 40 FARKLI BRANŞTA EĞİTİMLER ALIYOR'

Etkinliğin gerçekleştiği Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın dünyada örneği nadir olan bir merkez olduğunu söyleyen Özdemir, 'Bağcılar Belediyesi olarak büyük çapta engelli bireyler için çalışmalar yürüttüğümüz bir merkezimizdir. Burada sadece engelli bireylerimizin evlerinden çıkıp sosyal hayata katılımı değil aynı zamanda öncü bireyler olma adına da önemli çalışmalara imza atıyoruz. 1200'ün üzerinde kursiyerimiz 40 farklı branşta eğitimler alıyor. Bu anlamda içerisinde berberlik ve kuaförlük eğitimleri, sanat atölyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bulunduğumuz ve 8 teknoloji sınıfımızın olduğu çok önemli çalışmalara imza attığımız bir merkez. Bağcılar Belediyesi adına bu önemli çalışmaları yapmış olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

BİRİNCİ ÖMER FARUK YANDIM OLDU

Yarışmanın birincisi 20 yaşındaki Ömer Faruk Yandım, 'Yarışmaya Çanakkale Biga'dan katıldım. Birinciliği aldım. Bu birinciliğin gururunu yaşıyorum. Öncelikle Allah'a sonra ustam, üstadım Yunus Kılıç'a borçluyum. Gururluyum' dedi.

Antalya? da düzenlenen ve 60 kişinin katıldığı uluslararası bir yarışmada birinci olan Jüri Heyeti Başkanı Eren Çınar, 'Engelli kardeşlerimiz için bir araya geldik ve bununla alakalı dünyada bir ilki yapmak istedik. Modellerimizi ve yarışmacılarımızı engelli kardeşlerimizden seçtik. Herkes çok mutlu oluyor. Özel kardeşlerimizin o mutluluğu, keyifleri anlatılamaz bir duygu. Sarılıyorlar, oynuyorlar. Bunlar bizi çok etkiledi. Bizi kırmayıp buraya gelen kuaför arkadaşlarımızın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir araya toplanmamıza vesile olan sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

2023 yılında Uluslararası yarışmada Bağcılar'a birincilik getiren Canfer Görmüş ise '28 Kasım 2023'de dünya birincisi oldum. Bu programda şov sahnem oldu. Çok değerli özel kardeşlerimizin saçlarına dokunuş yaptık. Onları mutlu ettik. Bizde mutlu olduk. Abdullah Özdemir ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan engellilerden Ayşenur Aslan 'Saçımızı ve makyajımızı yaptılar. Çok güzel geçti. Tek temennim birinci olmak' dedi.

Program ödül töreninden sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi.