Bağcılar'da engelliler bir günlüğüne polis oldu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis kıyafeti giyerek, ekip araçlarıyla ilçede tur attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan'daki Polis Haftası kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve toplumda engellilik bilincinin artırılması amacıyla özel program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, önce Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursunun yapıldığı Göztepe Spor Kompleksi'ne götürüldü.

Tesisteki sıçrama tahtasından lastik içinden geçmeye kadar bütün etapları başarıyla tamamlayan engelliler daha sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle bir araya geldi.

Polis kıyafeti giyen engelliler, bindikleri ekip araçlarıyla ilçede tur attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dönen engelliler, emniyet binasını gezerek İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Ünlü, engellileri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Ayağınıza sağlık. Ziyaretiniz bizi çok duygulandırdı. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.