Bağcılar'da engelli bireyler Erasmus öğrencileriyle saç tıraşı yaptı, kilim dokudu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin yürüttüğü Erasmus projesi kapsamında Letonya, Yunanistan ve Romanya'dan İstanbul'a gelen 30 öğretmen ve öğrenci, engelli bireylerle atölye çalışmalarına katıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin yürüttüğü Erasmus + Our Past Our Future Projesi kapsamında Letonya, Yunanistan ve Romanya'dan İstanbul'a gelen 30 öğretmen ve öğrenciyi konuk etti. İtalyan öğrenciler ise Kovid-19 salgını sebebiyle programa çevrim içi olarak katıldı.

Avrupalı öğrenciler aralarında oluşturdukları yedişerli gruplarla "bitki yetiştirme", "kuaförlük-berberlik", "halı-kilim dokuma", "el becerisi" ve "resim" atölyelerinde derse girdi. Derslerde öğrencilerden bazıları saç tıraşını, bazıları da kilim dokumayı öğrendi.

Kapanışı müzik sınıfında yapan liseliler, halk oyunları gösterisini izlerken keyifli dakikalar geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'ın farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ilçe olduğunu belirtti. Çağırıcı, "Bu projenin gençler arasında gelecekte kurulacak dostluklara vesile olmasını da temenni ediyorum. Ben 3 ülkeyi de gezmiş biriyim. Doğal güzellikleri kadar insanlarının güzelliğine de şahitlik ettim. Selamlarımızı götürün." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki etkinlikler 26 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.