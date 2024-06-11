Bağcılar'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Hareketler Yapanlara 14 Bin 868 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bağcılar'da, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 bin 868 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, O-3 Güney Yan Yolu'nda özel bir hastane önündeki düğün konvoyunda tehlikeli hareketler yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı belirlenen sürücüler G.H.A, E.Ö. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüpheli sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "film cam", "belirtilen hız sınırının çok altında araç kullanmak", "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak, "saygısızca araç sürmek" ve "yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak" maddelerinden toplam 14 bin 868 lira para cezası kesildi.

Ayrıca şüpheli T.B'nin 100 ceza puanı aşması sebebiyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici iptal edildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan G.H.A, E.Ö. ve T.B. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem yapıldı.