BAĞCILAR'DA CUMHURİYETİN 100. YILINDA KLASİK OTOMOBİLLER İLE KONVOY

Bağcılar, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye önünden hareket eden klasik otomobiller Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı turun sonunda klasik otomobiller ve yerli otomobil Togg ile Bağcılar Meydanı'nda hilal ve yıldız koreografisi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Bu amaçla 20 klasik otomobil Bağcılar Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Daha sonra 'Cumhuriyet Konvoyu' oluşturan klasik otomobiller ilçenin caddelerinde ilerledi. Konvoya Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konvoya ilçe sakinleri de araçlarıyla eşlik etti. Çevredeki vatandaşlar da cam ve balkonlara çıkarak ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara destek verdi.

KLASİK OTOMOBİLLER VE TOGG AY-YILDIZ KOREOGRAFİSİ YAPTI

Klasik otomobilcilerin 'Cumhuriyet Konvoyu' isimli turu, Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Alanda toplanan klasik otomobillerle hilal, yerli otomobil Togg'la da yıldız koreografisi oluşturuldu. Koreografi izleyicilerden büyük alkış aldı.

'CUMHURİYETİN EN GÜZEL, EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞANDIĞI NOKTAYA GELDİK'

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Önemli tarih olan 29 Ekim'de Bağcılar'da, Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Birkaç gün önceden gerçekleştirmeye başladığımız yoğun programlarımızla 100'üncü yılımızı idrak ediyoruz. Buruk bir sevinci yaşıyoruz. Gazze'de, Filistin'de yaşananlar hepimiz çok derinden etkiliyor. Bundan yaklaşık 100 yıl önce oralar bizim topraklarımızdı. Maalesef Osmanlı'dan Koparılan topraklarda bugün, büyük oranda kan ve gözyaşıyla karşılaşıyoruz. Ama çok şükür; ülkemiz sınırları içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ablukaya alınmış, Anadolu topraklarına sıkıştırılmak istenen bir memleket tekrar kimlik kazanmış. Kendi içerisinden çıkardığı lideriyle önemli bir mücadeleyi yürütmüş ve elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını oluşturmuş. Ülkemiz içerisinde refahın, demokrasinin, Cumhuriyetin en güzel, en güzel şekilde yaşandığı noktaya geldik' açıklamasını yaptı.

'BİR SONRAKİ BAYRAMLARIN YERLİ KOLEKSİYONLARLA KUTLANMASINI DİLERİZ'

Başkan Özdemir sözlerine son olarak şunları ekledi:

'100'üncü yılımızdaki etkinliklerimizden bir tanesi de klasik araçlarımızla bir Bağcılar turu düzenliyoruz. En eskiden en yeniye bütün araçları burada sıralayıp Kaymakam Bey ile Bağcılar Meydanı'na kadar gideceğiz. Orada da bir hilal oluşturacağız. Hilalin yıldızını da milli ve yerli otomobilimiz TOGG ile oluşturmuş olacağız. Togg'dan sonra da nice yerli otomobillerimizin artık kendi koleksiyonlarıyla bundan sonraki süreçte 29 Ekim tarihlerinde yer almasını istiyoruz. Bizden sonraki yeni nesillerinin 100 yıl sonra, Cumhuriyet Bayramı'nı buradaki araçların sayısından daha fazla yerli otomobille kutlamasını da dileriz.?