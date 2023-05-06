BAĞCILAR'DA ÇOCUK MARATONU DÜZENLENDİ

Bağcılar Belediyesi tarafından sporu sevdirmek amacıyla Çocuk Maratonu düzenlendi. Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen 10 binden fazla çocuğun aileleriyle katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. 4-6 ve 7-9 yaş grubu 600 metre, 10-12 yaş grubu ise 900 metre parkurda koştu. Minik atletlere maraton sonunda kupa ve katılım sertifikası verildi.

Şenlikte özel gereksinimli çocuklar da aileleriyle beraber parkura çıktı. Farklı yaş gruplarından engelliler, sevdiklerinin de desteğiyle şampiyon olmak için ter döktü. Maratona katılan her çocuğa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, madalya ve sertifika verdi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Maratonun yanında Pepe Müzikali, akrobasi gösterisi, bubble gösterisi, sosis balon koşan çocuk gösterisi ve mehter konseri de sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

DERECEYE GİRENLERE BİSİKLET VERİLDİ

Programın sonunda ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçe genelinde düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve günlük tutma yarışmalarında dereceye girenlere bisikletlerini hediye etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, '10 binin üzerinde vatandaşımız etkinliğe katıldı. 3 binin üzerinde öğrencimiz de maratonda yarıştı. Maratonu 3 ayrı kategoride gerçekleştirdik. Öncelikli amacımız gençleri spor yapmaya teşvik etmektir. Ülkemizin geleceği adına yeni sporcularımızın, sosyal yönü çok kuvvetli olan arkadaşlarımızın var olmasını önemsiyoruz. 1 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Çalışmalarımızın odağına çocukları, gençleri koyduk. 'Çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağız' dedik. Çalışırken çocukların fikirlerini önemsiyoruz, beklentilerine göre projeler üretiyoruz. Bağcılar'ın her tarafına yeni parklar inşa ediyoruz. Millet bahçemiz geliyor, kütüphaneler, kitap kafeler yapıyoruz. Gençlerin kendini evinde hissedeceği bir Bağcılar oluşturacağız? dedi.