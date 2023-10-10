Bağcılar'da çocuğa otomobil çarptı

BAĞCILAR'da sokakta oyun oynarken aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Çocuk kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.Kaza anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesinde Pazar gece saatlerinde meydana geldi. İki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada çocuklardan birisi aniden yola fırladı. O sırada sokakta seyir halinde olan otomobil sürücüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğa ilk müdahaleyi esnaf Talip Kıvcı yaptı.Kazayı duyup olay yerine gelen çocuğun yakınları iddiaya göre, çocuğun yerde yattığını görünce otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilini olay yerinde bırakan sürücü kaza yerinden kaçarak polis merkezine gitti.

Otomobilin çocuğa çarpma ve çocuğun yola savrulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yapan esnaf Talip Kıvcı, "Çocuklar oyun oynarken birbirlerini kovalama esnasında çocuk aracı görmeden aracın önüne atladı. Üzüldük, mahalle sakinlerindeniz. Sokağa hız kesici bir bariyerin yapılması lazım.Burada mutlaka bir hız kesici olmalı bunu istiyoruz yetkililerden. İlk müdahaleyi ben yaptım, çocukta hiçbir sıkıntı yoktu. Çok korkmuştu, ağzında hafif bir kanaması vardı. Hemen kucağıma aldım, korkmaması gerektiğini babasını tanıdığımı söyledim. Ben kendi çocuğumu gönderdim babasını çağırttırdım babası gelince de durum düzeldi. " diye konuştu.