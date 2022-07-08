Bağcılar'da cinayetin detayları: Kan parası ödemesi gecikince fırını bastı

BAĞCILAR'da bir fırını silahla basarak Mansur Ataş'ı öldürüp Mehmet Sarıgül'ü de yaralayan Fuat Kaplan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaplan'ın silahlı saldırıyı Ataş'ın çalıştığı fırında hayatını kaybeden yakını için ödenmesi gereken kan parasının ödemelerini aksatıldığı gerekçesiyle düzenlendiğini söylediği öğrenildi.

Olay 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. Fuat Kaplan'ın bir yakını, Mansur Ataş'ın çalıştığı fırında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra fırın sahibi 'kan parası' olarak Kaplan'ın yakınlarına para ödemeye başladı. Ancak ödeme aksayınca Fuat Kaplan, fırını silahla bastı. Kaplan'ın silahından çıkan kurşunlar, fırında çalışan Mansur Ataş ile Mehmet Sarıgül'e isabet etti. Ataş ve Sarıgül kanlar içinde yere yığılırken Kaplan ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel