Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bağcılar 'da Ocak ayında meydana gelen olayda 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren Zekeriyya Ali, Meryem Samou (12) ve kardeşi Ahmet S.'ye (5) taşla saldırdı. Meryem Samou'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

13 Ocak'ta Bağcılar'da annesinin çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi Ahmet S. ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya Ali'nin taşlı saldırıya uğradı. Ahmet S. yaralanırken Meryem Sanoyu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Hazırlanan Adli Tıp raporunda ise, Meryem'in ölüm nedenine ilişkin 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik yarası tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olduğu tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zekeriyya Ali için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi.

Olayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Zekeriyya Ali, mahkemede hazır olarak bulunduruldu. Duruşmaya sanık ve taraflar katıldı. Duruşmada maktulün ailesini 'Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği' avukatları savundu.

'KAFAMA VURAN ZEKERİYYA'

Olay sırasında ablasıyla evde olan ve başından yaralanan Ahmed. S. tanıklık yaptı. Ahmed S. "Sadece kafama vurdu. Kız kardeşim evdeydi. Olay günü ablamla evdeydik" dedi. Kafasına kimin vurduğunu ilk beyanında söylemeyen Ahmed S., tekrar sorulması üzerine sanık Zekeriyya Ali'nin ismini verdi. Ahmed S. ifadesinin devamında ise, "Zekeriyya daha önce eve geldi. Kapıyı açtı Meryem ablam sonra kafama vurdu. Eve sadece Zekeriyya geldi. Başka kişi yoktu" dedi.

Olay günü annesiyle dışarıda olan diğer kardeş, M.A.S ise beyanında "Saat 10 gibi yemek yedik. Sonra annemle 12.30'da otobüse bindik. Göç daire binasına gittik. 17.00 gibi eve geldik, kapıyı çaldık. Kimse açmayınca ben anahtarla kapıyı açtım. Her yer kandı, Ahmed yerde yatıyordu. Sonra ışıklar kapalıydı her yer dağınıktı. Meryem hareket etmiyordu. Polisler geldi" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Zekeriyya Ali, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti. Mahkemeye heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.