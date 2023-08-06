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Bağcılar'da çıkan yangın bitişik apartmana sıçradı

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Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek vatandaşları tahliye etti. Yangın sonucunda binalarda hasar oluştu.

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan ve bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Mevlana Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran alevler bitişikteki 5 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 2 binada oturan vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binalarda hasar oluştu.

Sokakta ikamet eden Avni Karamavuş, yangını görür görmez bina sakinlerini dışarı çıkmaları yönünde uyardıklarını, ardından binalardaki doğal gaz ve elektriği kestiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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