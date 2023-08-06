Bağcılar'da çatı yangını paniği

BAĞCILAR'da bir evin çatısında çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sıcak havada dakikalarca bekleyen mahalleli, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evlerine girdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre; elektrik kablolarının tutuşmasıyla çatı katı birden alevli şekilde yanmaya başladı. Durumun itfaiye ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından bina sakinleri ve yanan binanın çevresindeki mahalleli dumanlardan kaçmak için kendilerini sokağa attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alevli yanan çatı katı, yan binaya ve altındaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri ise söndürme çalışmaları sonrası evlerine girdi.

Mahalle sakini Metin Göksu, "Duman çıkınca koştuk geldik. Çok fazla alevli yanıyordu. Mahsur kalan olamadı ama baya yandı. Biz de aşağı indik bir can kaybı yok inşallah olmaz." dedi.

"ÜÇ DÖRT AİLE VARDI ÇABUK ÇIKTILAR"

Mehmet Özarslan ise "Yeni alevler başlamıştı a itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası herkes dışarı çıktı. Zaten binadan çok fazla kimse yoktu. Üç dört aile vardı çabuk çıktılar." ifadesini kullandı.