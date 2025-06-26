Bağcılar'da Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Bağcılar'da Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti
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Bağcılar'da bir iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, olayda yaralanan kimse yok.

Baran AKKAYA-Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - BAĞCILAR'da 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 18.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 490. Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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