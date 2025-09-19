Bağcılar'da Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi, 123. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binaların çatısında ve park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Mahalle sakini Celal Çaltepe, yangının binadaki restoranın bacasından başlayarak yayıldığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine çabuk geldiğini anlatan Çaltepe, "Sadece çatı yandı, kimse zarar görmedi. Çatıda başlayınca binadakiler hemen aşağı indi, 2 binanın çatısı yandı." dedi.