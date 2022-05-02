Bağcılar'da camını kırarak girdikleri galeriden motosiklet çaldılar
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bağcılar'da bir oto galerisine giren 2 şüphelinin, içerideki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir oto galerisine giren 2 şüphelinin, içerideki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Batışehir Caddesi'ndeki oto galerisine gelen 2 şüpheli, camı kırarak içeri girdi.
Kasklı ve eldivenli oldukları görülen şüpheliler, içeride bulunan bir motosikleti alarak kaçtı.
Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel