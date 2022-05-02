Bağcılar'da camını kırarak girdikleri galeriden motosiklet çaldılar - Haberler

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Bağcılar'da camını kırarak girdikleri galeriden motosiklet çaldılar

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bağcılar'da camını kırarak girdikleri galeriden motosiklet çaldılar

Bağcılar'da bir oto galerisine giren 2 şüphelinin, içerideki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir oto galerisine giren 2 şüphelinin, içerideki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Batışehir Caddesi'ndeki oto galerisine gelen 2 şüpheli, camı kırarak içeri girdi.

Kasklı ve eldivenli oldukları görülen şüpheliler, içeride bulunan bir motosikleti alarak kaçtı.

Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bağcılar, Güncel, Haberler

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