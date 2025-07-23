Bağcılar'da Cami Şadırvanından Musluk Hırsızlığı

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Bağcılar'da bir kişi, caminin şadırvanından 17 musluğu çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli Y.A. kısa süre içinde yakalandı.

Bağcılar'da, bir şüphelinin caminin şadırvanından muslukları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güneşli Mahallesi'ndeki bir caminin şadırvanına 20 Temmuz Pazar sabahı gelen şüpheli, 17 musluğu tekmeleyerek yerinden çıkardı. Daha sonra muslukları çalıp çuvala koyan şüpheli hızla uzaklaştı.

Durumu fark eden caminin imamı olayı polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli Y.A. (29) 15 Temmuz Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin şadırvandaki muslukları tekmeleyerek yerinden çıkarıp çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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